Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года по версии Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2025 года. Перечень возглавил португальский нападающий саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду.

При составлении рейтинга учитывались как заработная плата игроков (включая бонусы), так и доходы от внеигровой деятельности — спонсорские контракты, участие в мероприятиях и т.д. В общей сложности игроки, попавшие в список, заработали за год $945 млн. Forbes отмечает, что этот показатель снизился на 4% по сравнению с прошлым годом.

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира выглядит следующим образом:

Криштиану Роналду («Ан-Наср») — $280 млн (230 млн на поле+50 млн вне поля); Лионель Месси («Интер Майами») — $130 млн (60+70); Карим Бензема («Аль-Иттихад») — $104 млн (100+4); Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») — $95 млн (70+25); Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») — $80 млн (60+20); Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») — $60 млн (40+20); Мохамед Салах («Ливерпуль») — $55 млн (35+20); Садио Мане («Ан-Наср») — $54 млн (50+4); Джуд Беллингем («Реал Мадрид») —$44 млн (29+15); Ламин Ямаль («Барселона») — $43 млн (33+10).

В мае Forbes признал Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом мира. По данным издания, за период с 1 мая 2024 по 1 мая 2025 года он заработал $275 млн. Bloomberg оценил состояние португальца в $1,4 млрд. Он стал первым футболистом, добравшимся до этой отметки.

