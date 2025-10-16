Розничные продажи алкоголя в январе—сентябре 2025 года

Категория Объем продаж (тыс. дал) Изменение год к году (%) Алкогольная продукция без учета пива, сидра, пуаре и медовухи 148539,3 -10,9 Водка 53886,2 -3,7 Ликеро-водочные изделия 13403,7 14,5 Коньяк 9214,5 -9,2 Другие спиртные напитки свыше 9% 10514,5 4,2 Слабоалкогольная продукция 1306,4 -88,3 Вино тихое 41708,5 -1,4 Вино игристое 14462 -2,9 Вино ликерное 870,6 -10,6 Виноградосодержащие напитки без этилового спирта 178,8 -59,7 Виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом 1024,3 -9,4 Плодовая алкогольная продукция 1969,5 -74,8