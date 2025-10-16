Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Розничные продажи алкоголя в январе—сентябре 2025 года

Категория Объем продаж (тыс. дал) Изменение год к году (%)
Алкогольная продукция без учета пива, сидра, пуаре и медовухи 148539,3 -10,9
Водка 53886,2 -3,7
Ликеро-водочные изделия 13403,7 14,5
Коньяк 9214,5 -9,2
Другие спиртные напитки свыше 9% 10514,5 4,2
Слабоалкогольная продукция 1306,4 -88,3
Вино тихое 41708,5 -1,4
Вино игристое 14462 -2,9
Вино ликерное 870,6 -10,6
Виноградосодержащие напитки без этилового спирта 178,8 -59,7
Виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом 1024,3 -9,4
Плодовая алкогольная продукция 1969,5 -74,8

Источник: Росалкогольтабакконтроль.

  • Газета «Коммерсантъ» №192 от 17.10.2025, стр. 9

