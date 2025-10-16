Глеб Трубин возглавил фракцию ЛДПР в Тюменской областной думе

Руководителем фракции ЛДПР в Тюменской областной думе единогласно избран Глеб Трубин, сообщил на заседании регионального парламента спикер Фуат Сайфитдинов («Единая Россия»; ЕР). Господин Трубин сменил на посту Владимира Сысоева, который в мае досрочно сложил полномочия депутата в связи с получением вакантного мандата в Госдуме. «Поздравляем и желаем успехов»,— сказал господин Сайфитдинов новому главе фракции либерал-демократов.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В своем первом выступлении в должности руководителя фракции Глеб Трубин предложил коллегам принять закон о запрете вейпов и призвал поддержать «крепкие русские семьи». «Необходимо стимулировать народонаселение, сохранение традиции русского языка. Русский язык — это код просто нашей нации, движение вперед и так далее, потому что чистота русского языка она ведет к тому, что мы сохраняем традиции, культуру и развитие»,— отметил депутат.

Глебу Трубину 37 лет, он уроженец города Белово (Кемеровская область). Впервые был избран депутатом Тюменской облдумы в 2011 году, в пятом созыве занимал пост заместителя главы комитета по экономической политике. В 2016 и 2021 годах вновь получил место в региональном парламенте и был утвержден заместителем главы комитета по социальной политике.

Тюменская областная дума состоит из 48 депутатов. В частности, 38 представляют интересы ЕР, четыре — ЛДПР, четыре — КПРФ, два — «Справедливой России — Патриоты — За правду». Во фракцию либерал-демократов помимо Глеба Трубина входят Иван Вершинин, Евгений Данников и Артем Зайцев.

Василий Алексеев