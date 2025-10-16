Палладий подорожал до $1650 за тройскую унцию впервые с февраля 2023 года

Стоимость фьючерса на палладий с поставкой в декабре выросла на 4,3% и достигла $1650 за тройскую унцию. Последний раз этот показатель фиксировали 9 февраля 2023 года, следует из данных Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX).

По состоянию на 19:00 мск стоимость фьючерса на палладий увеличилась до $1662 (+4,53%). В 16:46 мск показатель доходил до $1672 за тройскую унцию.

Цены на палладий вернулись к максимальным уровням двухлетней давности, за минувшую неделю они выросли на 16%, до $1,5 тыс. за тройскую унцию. С начала осени палладий подорожал на 32%, обогнав все другие драгметаллы.

