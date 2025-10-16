В четверг в Белгороде отключили уличное освещение четвертый раз с начала недели

16 октября в Белгороде вновь ограничили уличное освещение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

Отключение освещения происходит ежедневно с 12 октября. Градоначальник ранее пояснял, что потребление за счет этого снижено со средних 13 МВт до 5–6 МВт. Высвободившаяся мощность используется для восстановления поврежденных сетей, а также позволяет стабилизировать подачу электроэнергии «за счет эффективного перераспределения», что необходимо для стабилизации энергосистем в «сложных условиях».

За прошедшие сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью не менее 103 беспилотников и семи боеприпасов. В итоге пострадали четыре человека, разрушения получили 20 жилых объектов и 18 транспортных средств.

Ульяна Ларионова