Бывший краснодарский судья Дмитрий Новиков может выйти по УДО

Бывший краснодарский судья Дмитрий Новиков, осужденный на шесть с половиной лет колонии за покушение на мошенничество, может быть освобожден условно-досрочно. В ближайшее время ожидается решение по данному вопросу.

В феврале Новиков просил Георгиевский горсуд заменить ему наказание на исправительные работы, представив положительную характеристику от администрации исправительного учреждения. По данным ФСИН, осужденный зарекомендовал себя положительно, имеет поощрения и принимает участие в культурно-массовых мероприятиях.

Администрация колонии не возражала против замены неотбытой части срока более мягкой мерой наказания. Однако в июне текущего года Георгиевский суд отказал Новикову, ссылаясь на мнение прокуратуры. Прокуратура заявила, что положительные сведения о поведении осужденного свидетельствуют лишь о его становлении на путь исправления, а соблюдение им правил внутреннего распорядка является его обязанностью. Новиков обжаловал отказ в Ставропольском краевом суде, но не добился результата. В Георгиевский горсуд также направлено заявление Дмитрия Новикова о досрочном освобождении. Решение может быть принято в ближайшее время.

Показания Дмитрия Новикова о коррупции в судебной системе использовались Генпрокуратурой в процессе об изъятии коррупционного имущества экс-председателя Совета судей РФ Виктора Момотова.

