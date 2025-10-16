В Воронеже расследуется дело о хищениях при производстве «зубов дракона»

Как выяснил «Ъ», в Воронеже проводится расследование уголовного дела о хищениях средств при производстве бетонных противотанковых пирамид («зубов дракона»), предназначенных для обороны границы с Украиной. По версии следствия, местная компания, изготавливавшая изделия по договору с курскими властями, не получила оплату за почти 5 тыс. изделий на сумму 42 млн руб.

Согласно материалам дела, ООО «Энергостройкомплекс» (ЭСК) производило бетонные пирамиды с конца 2022 года на собственной площадке. Для перевозки изделий в Курскую область был привлечен субподрядчик – ООО «Авира», заключившее контракт с Корпорацией развития Курской области на поставку части продукции. «Авира» не имела собственных производственных мощностей и должна была лишь перевезти изделия на границу и передать заказчику 42 млн руб. за их производство.

В октябре 2024 года владельцу «Авиры» Вадиму Субботину было предъявлено обвинение в хищении средств. Однако расследование было приостановлено в связи с заключением им контракта на участие в специальной военной операции (СВО). Потерпевшее предприятие добивается возобновления дела и возвращения обвиняемого с военной службы. Суд санкционировал арест банковских счетов и автомобилей предпринимателя и принадлежащих членам его семьи, а также имущества его бывшей супруги. ЭСК также направило заявление в военную полицию с просьбой проверить обстоятельства прохождения Субботина военной службы.

