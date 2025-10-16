Для болельщиков «Акрона» организован бесплатный выезд в Саранск

Для болельщиков «Акрона» будет организован бесплатный трансфер в Саранск, где пройдет матч 13-го тура МИР Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Отмечается, что компания FONBET для своих клиентов организует два бесплатных автобуса из Тольятти и один — из Самары. Участникам предоставят ланч-бокс и билеты на матч.

Перенос домашней игры «Акрона» на «Мордовия Арену» связан с подготовкой и проведением XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре.

В текущем сезоне несколько домашних матчей на «Мордовия Арене» провел нижегородский «Пари НН» из-за реконструкции стадиона «Совкомбанк Арена». На стадионе в Саранске 12 октября состоялся финальный матч Кубка России среди женских команд.

Андрей Сазонов