Актер из «Великолепного века» Ариф Эркин умер в 90 лет

В Турции на 91-м году жизни скончался актер театра, кино и телевидения Ариф Эркин Гюзельбейоглу. О его смерти сообщает телеканал Haber.

Ариф Эркин родился 11 сентября 1935 года в Стамбуле. Свою творческую деятельность он начал в юности, сыграв главную роль в школьной постановке. Затем окончил архитектурный факультет Стамбульского технического университета и получил музыкальное образование в Государственном театре оперы и балета. Там он работал солистом и хористом на Стамбульском радио и служил в театральных постановках Гюльриз Сурури и Эвгена Джеззара. Эркин также писал музыку к спектаклям.

Начав карьеру в 1960-х годах как композитор, Ариф Эркин дебютировал на экране в 1970-х и сыграл в десятках кино- и телепроектов. Среди его известных работ — сериалы и фильмы «Вторая весна», «Султан Маками», «Опасные улицы», «Турецкий детектив», «Черная змея» и «Белый ангел». Российскому зрителю актер запомнился по роли в популярном сериале «Великолепный век». На родине он получил широкое признание благодаря образу Мемика Деде в сериале «Иностранный зять».