В Тюменской облдуме призвали снизить загрязнение Туры в Свердловской области

Властям Тюменской области необходимо рассмотреть со Свердловской областью вопрос о снижении «загрязнения реки Туры по всей ее протяженности» недропользователями и предприятиями Среднего Урала, заявил заместитель руководителя фракции ЛДПР в Тюменской областной думе Иван Вершинин. Депутат озвучил инициативу после слов руководителя Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Гуржеева о том, что в Тюменскую область «вода приходит хуже по качеству, чем уходит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на реку Тура в городе Верхотурье (Свердловская область)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Вид на реку Тура в городе Верхотурье (Свердловская область)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Так как свое начало Тура берет на Урале и протекает по территории Свердловской области, где предприятия вносят негативную лепту в загрязнение основного источника воды тюменцев, надо работать с нашими коллегами из Свердловской области»,— призвал господин Вершинин.

Либерал-демократ добавил, что в октябре власти утвердили требования Тюменской области по выделению средств на расчистку русла Туры и включили реку в федеральный проект «Вода России». Всего в его рамках, по словам Ивана Вершинина, 59 российских регионов получат свыше 20 млрд руб.

Депутаты Тюменской облдумы обращались к председателю правительства РФ Михаил Мишустину с просьбой включить Туру в федеральный проект «Воды России» в сентябре 2024 года. Глава комитета по экономической политике регионального парламента Инна Лосева («Единая Россия») подчеркнула, что в Тюмени остро стоит проблема обмеления и загрязнения реки. Ее поддержал на тот момент вице-спикер Владимир Сысоев (ЛДПР), который призвал руководителей фракций направить обращения коллегам в законодательное собрание Свердловской области и Государственную думу с просьбой выделить средства на улучшение состояния Туры.

Как рассказал Андрей Гуржеев на заседании Тюменской облдумы в четверг, 16 октября, общий объем сброса загрязняющих веществ в Туру от 20 крупнейших организаций превысил 20 тыс. тонн в 2024 году. Основными загрязняющими веществами стали взвеси и сухой остаток. «Объекты, с которых осуществляется сброс в Туру, имеют разрешительную документацию в области нормирования негативного воздействия на окружающую среду»,— заверил господин Гуржеев.

Василий Алексеев