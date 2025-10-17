«Послание к человеку», «Юнона и Авось», «Есенин» и шоу японских барабанов

На дворе — середина октября и осени. Деревья уже пожелтели, дождь и ветер становятся все привычнее, а холода только набирают обороты. В эти ненастные дни так и хочется чего-то теплого, домашнего. Обернуться одеялом, взять в руки кружку горячего кофе и усесться смотреть интересный сериал. Но мы же не из таких, правда?

Культурная афиша «Ъ-СПб» не даст вам сидеть на месте и грустить. В нашем арсенале концерты на любой вкус, блестящие театральные постановки и фестиваль «Послание к человеку». Вылезайте из-под пледа и приступайте к чтению!

Начнем с самого интересного. Международный кинофестиваль «Послание к человеку» стартует 18 октября в стенах Левашовского хлебозавода. Культурно-деловое пространство на Барочной улице примет фестивальную программу «Небесный кинотеатр». Зрители смогут увидеть короткометражные и полнометражные картины, собранные куратором и режиссером Александром Зубковским.

Экран представляет собой полог из полупрозрачной ткани, посетители фестиваля разлягутся на мягких бескаркасных креслах. Сеансы будут идти ежедневно до 25 октября — покажут работы Такаши Макино, Скотта Барли, Бена Риверса. Ознакомиться подробнее со списком фильмов можно на официальном сайте мероприятия.

Также в рамках фестиваля в Канатном цехе пройдет выставка «Поворот времен», на которой молодые авторы представят арт-объекты и фешен-коллекции, посвященные ключевым фигурам начала XX века и эстетике эпохи ар-деко.

Кульминацией выставки станет танцевальный перформанс с участием звезд балета Дарьи Павленко и Олега Габышева, который пройдет 25 октября.

В этот же день, 18 октября, можно сходить на концерт группы «Руки Вверх!» на «Газпром Арене». Восемнадцать вам уже исполнилось, а это значит, что можно оторваться не по-детски под любимые хиты «Крошка моя» и «Чужие губы».

По словам организаторов, Сергей Жуков и компания вновь подарят зрителям романтику встреч, где он тебя целует и говорит, что любит, где студент игрушку новую нашел. В общем, если вы хотите вспомнить конец 1990-х — начало 2000-х, милости просим!

На сцене клуба А2 с большим осенним концертом 19 октября выступит группа «Танцы Минус». К 30-летнему юбилею коллектив исполнит на сцене хиты, без которых невозможно представить ни одну тусовку и ни одну рок-подборку из начала нулевых: «Половинка», «Город», «Цветут цветы», «Иду».

Бессменный фронтмен коллектива Вячеслав Петкун исполнит не только полюбившиеся поклонникам песни, но и свежие треки из альбомов «С5етель» и «Круги». В общем, ждите фирменной живой атмосферы и прекрасного шоу.

Всемирно известная цирковая династия Тони 19 октября поразит воображение искушенной публики с постановкой «Итальянский цирк: слоны и тигры» в Цирке на Фонтанке. Такого количества разнообразных экзотических животных вы еще не видели! Индийские слоны, грациозные тигры, тропические змеи, верблюды, бизон, зебры, страусы, кенгуру…

Все это под руководством прославленного дрессировщика Давио Тони с его уникальной способностью найти общий язык практически с любым животным!

20 и 21 октября на сцене БКЗ покажут симфоническую версию рок-оперы Алексея Рыбникова «Юнона и Авось». Самое известное произведение господина Рыбникова уже более 40 лет не сходит со сцены, оставаясь эталоном жанра не только в отечественном, но и в мировом контексте. В масштабной постановке задействовано более 140 артистов одновременно, среди них Сергей Перегудов, Екатерина Лепилина, Антон Авдеев и другие.

Уникальные видеодекорации в формате 3D позволят зрителю ощутить себя непосредственным участником событий: оказаться у стен петербургского Адмиралтейства на заре девятнадцатого века, встать вместе с героями у штурвалов кораблей «Юноны» и «Авось» — участников экспедиции Резанова, давших название опере.

Также 20 октября предлагаем отправиться в джаз-клуб Игоря Бутмана на концерт группы S.O.S (plus) — искрометную выдумку Валерия Сюткина, которая появилась от аббревиатуры фамилий Сюткин, Окунь, Савин. Plus — это приглашенные друзья, специальные гости, лучшие музыканты страны.

Ну а в репертуаре — любимые песни в неожиданных авторских аранжировках, исполненные с импровизациями и юмором. Напомним, что господин Сюткин является не только композитором и участником рок-н-ролльной группы «Браво», но и художественным руководителем эстрадного отделения МГГУ имени Шолохова.

Губернаторский симфонический оркестр Петербурга под руководством дирижера Игоря Пономаренко исполнит 21 октября на сцене концертного зала «Колизей» музыку итальянских композиторов Эннио Морриконе и Нино Рота.

Зрители смогут насладить мелодичностью и проникновенными интонациями таких фильмов, как «Крестный отец», «Восемь с половиной», «Ромео и Джульетта». В свое время господин Морриконе отмечал, что цель музыки в кино — передать то, что не видно в кадре и не сказано в диалогах. Ему вторит и господин Рота, который сделал все, чтобы подарить каждому момент счастья.

В среду, 22 октября, на сцене Александринского театра покажут спектакль «Блаженная Ксения. История любви». Пьеса Вадима Леванова, ставшего классиком современной драматургии, обращена к истории реальной женщины, жившей в Петербурге в середине XVIII века.

Речь идет о Ксении Петровой, которая, внезапно лишившись мужа, умершего без покаяния, решила подвигом самоотречения, приняв обличье покойного и продолжив его жизненный путь, отмолить его бессмертную душу.

Новая редакция этого легендарного спектакля по-прежнему дарит зрителям сопричастность духовному подвигу героини, дает сегодняшним людям возможность чуть приблизиться к пониманию самих себя.

В этот же день, 22 октября, предлагаем отправиться на иммерсивную выставку «Пропавшие в кинохронике», которая проходит в пятом павильоне «Ленфильма». Здесь каждый посетитель сможет ощутить близость истории и реальность прошлого.

В залах воссозданы в натуральную величину элементы зданий, макеты техники и фигуры героев. Иммерсивный проект позволит погрузиться в атмосферу прошлых лет и узнать о том, как снимали кино и запечатлевали историю, жили и боролись в годы Великой Отечественной войны.

В четверг, 23 октября, на сцене театра имени Ленсовета покажут спектакль «The Demons» режиссера Дениса Хусниярова. В ходе постановки две семейные пары с отчаянной неистовостью в щепки раскалывают свои любовные лодки под живое звучание рок-коллектива The Doors.

Франк и Катарина — давно живущая вместе бездетная семейная пара. Томас и Йенна — еще молодая семья с двумя детьми.

На этом различия заканчиваются. Страдают все одинаково и канонически: требуют своего и злятся, если не получают, устают друг от друга и от самих себя, собственноручно разрушают свою жизнь под повторяющийся тысячелетиями один и тот же рефрен: «Любимый, мы можем остановиться?..»

Группа «Черный обелиск» 23 октября даст большой сольный концерт на сцене Aurora Concert Hall. Коллектив презентует новый альбом и исполнит вживую свои главные хиты, ставшие знаковыми для нескольких поколений поклонников.

За более чем три десятилетия на сцене «Черный обелиск» стал символом отечественного хард-рока — с мощными риффами, честными текстами и энергетикой, которая моментально захватывает зал.

Музыкальный театр имени Федора Шаляпина 24 и 25 октября представит на сцене Дворца искусств Ленинградской области спектакль «Есенин». Премьера приурочена к 130-летию со дня рождения и 100-летию со дня ухода великого поэта.

Режиссер спектакля Филипп Разенков покажет на сцене не миф о «золотом хулигане», а живого человека — тонкого, уязвимого, одержимого поиском правды и внутренней опоры. Зритель пройдет весь путь вместе с Сергеем Александровичем: от первых шагов в Петрограде до ожесточенных дуэлей с Владимиром Маяковским и любви к танцовщице Айседоре Дункан.

На сцене клуба «Космонавт» 24 октября выступит Султан Лагучев — один из топовых артистов российской эстрады. Популярность исполнителю принес трек «Горкий вкус», клип на который занял первое место в топ-10 видеохостинга YouTube 2021 года.

Организаторы концерта подчеркивают, что каждое выступление господина Лагучева наполнено эмоциями и уникальным музыкальным стилем. В концертную программу артиста входят как известные композиции «Коронована мадам», «Люблю и ненавижу», так и недавно вышедшие композиции. Все они не обходятся без зажигательных кавказских танцев. Не упустите шанс насладиться любимыми хитами в живом исполнении.

В пятницу, 24 октября, в Большом зале Петербургской филармонии прозвучит грандиозная Четвертая симфония Дмитрия Шостаковича в исполнении Заслуженного коллектива России под управлением главного дирижера филармонии Николая Алексеева.

Это сочинение стало для молодого Шостаковича настоящим творческим вызовом. Написанная в модернистском стиле и вдохновленная симфониями Густава Малера, Четвертая симфония поражает своим масштабом и эмоциональной силой. Ее премьера, запланированная в Большом зале филармонии в 1936 году в исполнении этого же оркестра, была отменена. Произведение прозвучало лишь спустя 25 лет.

Классический балет «Лебединое озеро» снова будет представлен 24 октября на сцене Эрмитажного театра. Творение Мариуса Петипа и Льва Иванова на музыку Чайковского считается одним из самых популярных и известных спектаклей во всем мире, тогда как белый лебедь уже не первое столетие является самым знаменитым символом русского балета. Театр-постановщик: Санкт-Петербургский театр балета имени Чайковского (художественный руководитель — Елизавета Меньшикова) в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра.

В рамках фестиваля «Чайковский.Перезагрузка» на сцене государственной академической Капеллы Петербурга 24 октября пройдет юбилейный концерт «последнего романтика Франции» Франсиса Пуленка, со дня рождения которого в этом году — 125 лет. Для зрителей исполнят известные сочинения композитора: концерт для фортепиано с оркестром до диез минор и знаменитую монооперу «Человеческий голос».

Последняя представляет собой телефонный разговор с бывшим возлюбленным. Главную роль в опере играет голос, но оркестр «договаривает» за героиню, раскрывает ее душевное состояние. В сочинении воплотились лучшие черты французского автора: гибкость мелодики, естественность интонаций, прозрачность и легкость оркестровки. Главную партию исполнит солистка Волгоградского государственного театра «Царицынская опера» Анна Девяткина.

Известная певица Мари Краймбрери представит на «СКА Арене» 25 октября новое стадионное шоу «Кто такая Мэри?». Организаторы обещают, что выступление исполнительницы станет главным событием этой осени.

Автор хитов «Нравится жить», «Пряталась в ванной» и «Океан» покажет грандиозное представление, которое удивит яркой, сложной хореографией и звездными гостями.

В этот же день, 25 октября, на сцене клуба «Космонавт» выступит группа «АукцЫон» во главе с Леонидом Федоровым.

Одна из самых ярких и самобытных петербургских групп сыграет специальную программу, в которую войдут все хиты коллектива.

Музыканты, как и прежде, продолжат исследование музыкальных элементов и алхимических свойств звука, которые, несомненно, должны вам понравиться.

В качестве альтернативы 25 октября предложим сходить на «Музыку Шенбруннского сада в усадьбе Державина» на набережной реки Фонтанки, 118. В этот вечер музыка и цветы сольются в единое целое, создавая волшебный вечер, наполненный гармонией и вдохновением.

Артисты ведущих театров Петербурга исполнят для вас музыку Бетховена, Штрауса, Моцарта, Шуберта и других композиторов. Проведите изысканный вечер вместе с «Русскими музыкальными сезонами»!

Завершим афишу анонсом футбольного противостояния «Зенит» — «Динамо Москва», которое пройдет на «Газпром Арене» 26 октября в рамках 13-го тура РПЛ. Команда Сергея Семака на текущий момент идет в чемпионате четвертой и не собирается отставать от прямых конкурентов в лице ЦСКА, «Краснодара» и «Локомотива».

«Динамо» же, возглавляемое главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным, пока не радует болельщиков цельной игрой и находится в середине турнирной таблицы. Тем не менее, бело-голубые приедут в Петербург предельно заряженными и постараются дать бой вице-чемпионам страны. Смотрим?

Не хочется на футбол? Тогда 26 октября можно сходить в БКЗ «Октябрьский» на уникальное «Шоу японских барабанов». В этом грандиозном представлении более 20 барабанщиков и музыкантов создадут мощные и захватывающие ритмы, которые будут звучать как сольных номерах, так и с другими инструментами.

Петербургская премьера шоу Taiko In-Spiration – ??? Hikari byoshi (Светоритмы) подарит зрителям слияние древних японских традиций и современных музыкальных течений. Каждый удар барабана погружает в мир, где классика и современность переплетаются, а музыка и свет «танцуют» в полной синхронизации.

Бессмертный лидер группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец даст 26 октября в клубе А2 особый концерт, посвященный 25-летию культового фильма «Брат 2».

Вместе с музыкантами и зрителями мы вспомним лучшие моменты картины и отдадим дань уважения актеру Сергею Бодрову, чей образ навсегда останется в нашей памяти.

В этот вечер на концерте с названием «Ты с нами, брат» прозвучит хит «Вечно молодой» и другие композиции «Смысловых Галлюцинаций». Приготовьтесь к мощному энергетическому заряду и уникальной атмосфере…

На сцене театра имени Ленсовета 26 октября покажут классику — гоголевского «Ревизора». Роль городничего исполнит заслуженный артист России Александр Сулимов, его супругу играет не менее блистательная Анна Алексахина.

Ситуация с мнимым ревизором — смешна, нелепа и грустна одновременно. Рождение абсурда из духа обыкновенной жизни, когда со страху перед разоблачением и наказанием за важного человека приняли «сосульку, тряпку» — движущая сила стремительно развивающейся комедии.

Также 26 октября рекомендуем сходить в Дом Кино, где в рамках международного фестиваля «Петербургские набережные» пройдет музыкальное событие «В главной? роли — композитор». Сочетание музыки и кинематографа позволит по-новому услышать известные произведения благодаря увлекательному конферансу и кадрам фильмов о композиторах.

Под сводами Большого зала старинного кинотеатра прозвучат арии из опер М. Глинки, вальсы И. Штрауса, фортепианные произведения С. Рахманинова, темы из балетов А. Хачатуряна в исполнении симфонического оркестра, солистов Михайловского и Мариинского театров.

Андрей Маркелов