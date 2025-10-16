Трамп сообщил, что разговаривает с Путиным

Президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Сейчас я разговариваю с Президентом Путиным. Разговор продолжается, он будет продолжительным, и я сообщу о его содержании, как и Президент Путин, по завершении»,— написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Портал Axios сообщал со ссылкой на источник, что президенты планировали обсудить украинский конфликт перед встречей Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер прибудет в Вашингтон для разговора с господином Трампом 17 октября. Президент США говорил, что его украинский коллега планирует обсудить поставки оружия, в том числе крылатых ракет Tomahawk. Президент Украины выражал надежду, что встреча будет очень содержательной и может приблизить завершение конфликта на Украине.

Дональд Трамп также говорил, что знает о планах украинского руководства перейти в наступление. Ожидается, что вопрос будет обсуждаться на встрече. Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника писала, что Украина рассчитывает договориться о поставках вооружений, необходимых для начала контрнаступления.

Анастасия Домбицкая