В сентябре цены в Воронежской области выросли на 0,4%

Индекс потребительских цен в Воронежской области за сентябрь 2025 года составил 100,4% к уровню августа, что на 0,6 процентного пункта ниже показателя сентября прошлого года. С начала года цены на товары и услуги в регионе выросли на 4%, сообщает Воронежстат.

Наибольшее снижение цен в сентябре зафиксировано на картофель (20,6%), яблоки (17,7%), морковь (17,6%) и столовую свеклу (17,6%). Значительно подешевели соленое филе сельди, мороженые креветки, черный байховый чай, лимоны и виноград (4,3–13,2%). При этом свежие помидоры подорожали на 41,4%, также выросли цены на апельсины, свежий сладкий перец, сосиски и сардельки, орехи, говяжью и свиную печень, гречневую крупу и питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (3,5–9,2%).

Среди непродовольственных товаров больше всего подорожали ноутбуки, автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95, дезинфицирующие средства, крем для лица, пена для бритья и смарт-часы (4,7–14,5%). Снижение цен отмечено на электрические батарейки, женские эластичные колготки, бумажные столовые салфетки, рубашки для мальчиков и блузки для девочек школьного возраста, туалетную воду (4,2–6,6%). В группе медицинских товаров значительно подорожали левомеколь, меновазин, цефтриаксон, цитрамон и корвалол (4,0–10,1%). В то же время таурин, ингавирин, ренгалин, хлоргексидин и электронные аппараты для измерения артериального давления подешевели на 1,0–1,7%. Общий рост цен в категории непродовольственных товаров по сравнению с декабрем 2024 года составил 3,3%.

Стоимость услуг в сентябре выросла на 0,6% к предыдущему месяцу (8,3% по сравнению с декабрем 2024-го). На 11,8–22,7% выросла стоимость услуг в сфере зарубежного туризма, высшего и среднего профессионального образования. При этом на 3,6–11,7% снизилась плата за пользование потребительским кредитом, стоимость проезда в поездах дальнего следования и услуг сиделок.

В июле цены в Воронежской области показатель индекса потребительских цен составил 100,7% по сравнению с июнем.

Ульяна Ларионова