В июле цены в Воронежской области выросли на 0,7%

Показатель индекса потребительских цен за июль этого года в Воронежской области составил 100,7% по сравнению с июнем. При этом продукты питания подешевели на 0,9%, а непродовольственные товары стали дороже на 0,4%, услуги — на 3,6%. Такие данные приводит Воронежстат.

Ощутимо снизились цены на белокочанную капусту — на 30,9%, картофель — на 33,8% и свеклу — на 41,7%. На 5,4–21,5% подешевели куриные яйца, овощи, груши, бананы и виноград. При этом подорожали некоторые сладости, мясные консервы, мороженые кальмары и апельсины — повышение произошло на 4,3–10,7%.

Среди непродовольственных товаров на 6,3–9,1% увеличились цены на бумажные носовые платки, стеганые одеяла, энергосберегающие лампы, туалетную воду, женские гигиенические прокладки. Наряду с этим на 3,9–7,0% подешевели моноблоки, электроутюги, стиральные порошки, детские носки и гольфы, кухонные полотенца. Из медицинских товаров значительно выросли цены на омепразол, диклофенак, ренгалин, отечественный анальгин и салициловую кислоту — увеличение составило 2,0–2,8%. В то же время меновазин, левомеколь, йод и активированный уголь подешевели на 1,5–1,8%.

Стоимость услуг за месяц выросла на 3,3%. Проезд в троллейбусе теперь стоит на 20,3% больше, а в автобусе — на 13,4%. Плата за коммунальные услуги в среднем увеличилась на 11,8%. В частности, отопление подорожало на 12,7%, горячее водоснабжение — на 12,5%, электроэнергия — на 12,3%, холодное водоснабжение — на 10,9%, водоотведение — на 11,1%, сетевой газ — на 10,1%. При этом на 6,3–11,6% снизилась годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО), стоимость поездки в Белоруссию, речного круиза по России, а также проживания в гостинице.

По сравнению с декабрем 2024 года цены в Воронежской области выросли на 4,17%.

