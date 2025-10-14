Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Опубликован рейтинг «Три миссии университета» за 2025 год

Опубликован девятый выпуск глобального рейтинга «Три миссии университета». В 2025 году в него вошли 2000 университетов из 112 стран мира, в том числе 156 от России.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Лидерство второй год удерживает Массачусетский технологический институт (MIT), сместивший в 2024 году Гарвардский университет с первого места. Следом за Гарвардом идут британские вузы — Оксфорд и Кембридж. Пятое место — за Стэнфордским университетом. Состав топ-20 практически не меняется на протяжении последних трех лет.

Лучший результат среди российских вузов по-прежнему демонстрирует МГУ им. М. В. Ломоносова, сохранивший 17-е место в топ-2000. За ним следуют Санкт-Петербургский государственный университет (поднялся с 49-го на 47-е место) и Московский физико-технический институт (переместился с 54-го на 59-е место). В новый выпуск «Три миссии университета» вошли вузы из всех федеральных округов. Общее число российских вузов выросло до 156 — это на четыре больше, чем в прошлом году. Полный список отечественных вузов доступен по ссылке.

Глава Ассоциации составителей рейтингов, советник президента Российского союза ректоров, заместитель председателя общественного совета при Минобрнауки РФ Дмитрий Гришанков обратил внимание на улучшение позиций вузов стран БРИКС в рейтинге: «Дистанция между Глобальным Севером и государствами БРИКС сокращается, динамика многих показателей — в пользу развивающихся стран. Количество представленных в рейтинге вузов БРИКС растет, в том числе за счет новых партнеров объединения. Если в 2021 году доля университетов БРИКС составляла 24%, то в 2025 году она превысила 32%».

Второй рейтинг университетов стран БРИКС, входящий в семейство «Три миссии университета», будет опубликован до конца 2025 года. Пилотный рейтинг вышел в 2024 году. С результатами можно ознакомиться на сайте проекта.

15 октября в 11:00 по Москве на вебинаре эксперты подробнее расскажут о результатах рейтинга «Три миссии университета» 2025 года, методике оценки и обновленной базе данных ведущих вузов мира.

Московский международный рейтинг вузов — принципиально новый академический рейтинг, который впервые оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом. Методология рейтинга прошла масштабное общественное обсуждение, в котором приняли участие свыше 100 университетов. Для составления рейтинга используются только объективные критерии, опирающиеся на официальные данные (включая публичные отчеты университетов), а также на данные авторитетных международных провайдеров информации. Репутационные опросы полностью исключены.

Формирование рейтинга инициировано Российским союзом ректоров в соответствии с поручением президента России В. В. Путина. Оператор рейтинга — Ассоциация составителей рейтингов, рэнкингов и иных оценок эффективности, членами которой являются ведущие рейтинговые и исследовательские центры.

Пилотная версия московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета» была опубликована в декабре 2017 года. Рейтинг успешно прошел независимый аудит компании «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», входящей в глобальную сеть PwC.

Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета», 2025 год

МестоНазвание университетаСтрана
1Massachusetts Institute of TechnologyСША
2Harvard UniversityСША
3University of OxfordВеликобритания
4University of CambridgeВеликобритания
5Stanford UniversityСША
6University College LondonВеликобритания
7Imperial College LondonВеликобритания
8Columbia UniversityСША
9ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology ZurichШвейцария
10University of TokyoЯпония
11Johns Hopkins UniversityСША
12Duke UniversityСША
13University of EdinburghВеликобритания
14University of ChicagoСША
15New York UniversityСША
16Yale University (признан нежелательным)США
17Lomonosov Moscow State UniversityРоссия
18University of PennsylvaniaСША
19cole polytechnique fdrale de Lausanne (EPFL)Швейцария
20University of MichiganСША
21University of WashingtonСША
22University of Wisconsin–MadisonСША
23Carnegie Mellon UniversityСША
24Peking UniversityКитай
25Georgia Institute of TechnologyСША
26University of Maryland, College ParkСША
27University of California, San DiegoСША
28Northwestern UniversityСША
29University of California, Los AngelesСША
30Technical University of MunichГермания
31Cornell UniversityСША
32Princeton UniversityСША
33Delft University of TechnologyНидерланды
34University of CopenhagenДания
35The Chinese University of Hong KongКитай (Гонконг)
36Nanyang Technological University, Singapore (NTU)Сингапур
37KU LeuvenБельгия
38University of GenevaШвейцария
39University of ZurichШвейцария
40The University of MelbourneАвстралия
41University of WarwickВеликобритания
42Washington University in St. LouisСША
43California Institute of TechnologyСША
44The University of QueenslandАвстралия
45University of SydneyАвстралия
46Pennsylvania State UniversityСША
47Saint Petersburg State UniversityРоссия
48Shanghai Jiao Tong UniversityКитай
49University of TorontoКанада
50National University of Singapore (NUS)Сингапур

Полный рейтинг будет опубликован на сайте проекта mosiur.org

Позиции российских вузов в московском международном рейтинге вузов «Три миссии университета», 2025 год

Ранг по странеУниверситетМесто в глобальном рейтинге
1Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова17
2Санкт-Петербургский государственный университет47
3Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)59
4Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»137
5Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ174
6Новосибирский национальный исследовательский государственный университет238
7Национальный исследовательский Томский государственный университет269
8Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы284
9Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)290
10-12МГИМО МИД России301-350
10-12Университет МИСИС301-350
10-12Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина301-350

Полный рейтинг российских вузов в рейтинге «Три миссии университета»: raex-rr.com

Новости компаний Все