Опубликован рейтинг «Три миссии университета» за 2025 год
Опубликован девятый выпуск глобального рейтинга «Три миссии университета». В 2025 году в него вошли 2000 университетов из 112 стран мира, в том числе 156 от России.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Лидерство второй год удерживает Массачусетский технологический институт (MIT), сместивший в 2024 году Гарвардский университет с первого места. Следом за Гарвардом идут британские вузы — Оксфорд и Кембридж. Пятое место — за Стэнфордским университетом. Состав топ-20 практически не меняется на протяжении последних трех лет.
Лучший результат среди российских вузов по-прежнему демонстрирует МГУ им. М. В. Ломоносова, сохранивший 17-е место в топ-2000. За ним следуют Санкт-Петербургский государственный университет (поднялся с 49-го на 47-е место) и Московский физико-технический институт (переместился с 54-го на 59-е место). В новый выпуск «Три миссии университета» вошли вузы из всех федеральных округов. Общее число российских вузов выросло до 156 — это на четыре больше, чем в прошлом году. Полный список отечественных вузов доступен по ссылке.
Глава Ассоциации составителей рейтингов, советник президента Российского союза ректоров, заместитель председателя общественного совета при Минобрнауки РФ Дмитрий Гришанков обратил внимание на улучшение позиций вузов стран БРИКС в рейтинге: «Дистанция между Глобальным Севером и государствами БРИКС сокращается, динамика многих показателей — в пользу развивающихся стран. Количество представленных в рейтинге вузов БРИКС растет, в том числе за счет новых партнеров объединения. Если в 2021 году доля университетов БРИКС составляла 24%, то в 2025 году она превысила 32%».
Второй рейтинг университетов стран БРИКС, входящий в семейство «Три миссии университета», будет опубликован до конца 2025 года. Пилотный рейтинг вышел в 2024 году. С результатами можно ознакомиться на сайте проекта.
15 октября в 11:00 по Москве на вебинаре эксперты подробнее расскажут о результатах рейтинга «Три миссии университета» 2025 года, методике оценки и обновленной базе данных ведущих вузов мира.
Московский международный рейтинг вузов — принципиально новый академический рейтинг, который впервые оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом. Методология рейтинга прошла масштабное общественное обсуждение, в котором приняли участие свыше 100 университетов. Для составления рейтинга используются только объективные критерии, опирающиеся на официальные данные (включая публичные отчеты университетов), а также на данные авторитетных международных провайдеров информации. Репутационные опросы полностью исключены.
Формирование рейтинга инициировано Российским союзом ректоров в соответствии с поручением президента России В. В. Путина. Оператор рейтинга — Ассоциация составителей рейтингов, рэнкингов и иных оценок эффективности, членами которой являются ведущие рейтинговые и исследовательские центры.
Пилотная версия московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета» была опубликована в декабре 2017 года. Рейтинг успешно прошел независимый аудит компании «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», входящей в глобальную сеть PwC.
Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета», 2025 год
|
Полный рейтинг будет опубликован на сайте проекта mosiur.org
Позиции российских вузов в московском международном рейтинге вузов «Три миссии университета», 2025 год
|
Полный рейтинг российских вузов в рейтинге «Три миссии университета»: raex-rr.com