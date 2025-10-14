Опубликован рейтинг «Три миссии университета» за 2025 год

Опубликован девятый выпуск глобального рейтинга «Три миссии университета». В 2025 году в него вошли 2000 университетов из 112 стран мира, в том числе 156 от России.

Лидерство второй год удерживает Массачусетский технологический институт (MIT), сместивший в 2024 году Гарвардский университет с первого места. Следом за Гарвардом идут британские вузы — Оксфорд и Кембридж. Пятое место — за Стэнфордским университетом. Состав топ-20 практически не меняется на протяжении последних трех лет.

Лучший результат среди российских вузов по-прежнему демонстрирует МГУ им. М. В. Ломоносова, сохранивший 17-е место в топ-2000. За ним следуют Санкт-Петербургский государственный университет (поднялся с 49-го на 47-е место) и Московский физико-технический институт (переместился с 54-го на 59-е место). В новый выпуск «Три миссии университета» вошли вузы из всех федеральных округов. Общее число российских вузов выросло до 156 — это на четыре больше, чем в прошлом году. Полный список отечественных вузов доступен по ссылке.

Глава Ассоциации составителей рейтингов, советник президента Российского союза ректоров, заместитель председателя общественного совета при Минобрнауки РФ Дмитрий Гришанков обратил внимание на улучшение позиций вузов стран БРИКС в рейтинге: «Дистанция между Глобальным Севером и государствами БРИКС сокращается, динамика многих показателей — в пользу развивающихся стран. Количество представленных в рейтинге вузов БРИКС растет, в том числе за счет новых партнеров объединения. Если в 2021 году доля университетов БРИКС составляла 24%, то в 2025 году она превысила 32%».

Второй рейтинг университетов стран БРИКС, входящий в семейство «Три миссии университета», будет опубликован до конца 2025 года. Пилотный рейтинг вышел в 2024 году. С результатами можно ознакомиться на сайте проекта.

15 октября в 11:00 по Москве на вебинаре эксперты подробнее расскажут о результатах рейтинга «Три миссии университета» 2025 года, методике оценки и обновленной базе данных ведущих вузов мира.

Московский международный рейтинг вузов — принципиально новый академический рейтинг, который впервые оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом. Методология рейтинга прошла масштабное общественное обсуждение, в котором приняли участие свыше 100 университетов. Для составления рейтинга используются только объективные критерии, опирающиеся на официальные данные (включая публичные отчеты университетов), а также на данные авторитетных международных провайдеров информации. Репутационные опросы полностью исключены.

Формирование рейтинга инициировано Российским союзом ректоров в соответствии с поручением президента России В. В. Путина. Оператор рейтинга — Ассоциация составителей рейтингов, рэнкингов и иных оценок эффективности, членами которой являются ведущие рейтинговые и исследовательские центры.

Пилотная версия московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета» была опубликована в декабре 2017 года. Рейтинг успешно прошел независимый аудит компании «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», входящей в глобальную сеть PwC.

Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета», 2025 год Место Название университета Страна 1 Massachusetts Institute of Technology США 2 Harvard University США 3 University of Oxford Великобритания 4 University of Cambridge Великобритания 5 Stanford University США 6 University College London Великобритания 7 Imperial College London Великобритания 8 Columbia University США 9 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich Швейцария 10 University of Tokyo Япония 11 Johns Hopkins University США 12 Duke University США 13 University of Edinburgh Великобритания 14 University of Chicago США 15 New York University США 16 Yale University (признан нежелательным) США 17 Lomonosov Moscow State University Россия 18 University of Pennsylvania США 19 cole polytechnique fdrale de Lausanne (EPFL) Швейцария 20 University of Michigan США 21 University of Washington США 22 University of Wisconsin–Madison США 23 Carnegie Mellon University США 24 Peking University Китай 25 Georgia Institute of Technology США 26 University of Maryland, College Park США 27 University of California, San Diego США 28 Northwestern University США 29 University of California, Los Angeles США 30 Technical University of Munich Германия 31 Cornell University США 32 Princeton University США 33 Delft University of Technology Нидерланды 34 University of Copenhagen Дания 35 The Chinese University of Hong Kong Китай (Гонконг) 36 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Сингапур 37 KU Leuven Бельгия 38 University of Geneva Швейцария 39 University of Zurich Швейцария 40 The University of Melbourne Австралия 41 University of Warwick Великобритания 42 Washington University in St. Louis США 43 California Institute of Technology США 44 The University of Queensland Австралия 45 University of Sydney Австралия 46 Pennsylvania State University США 47 Saint Petersburg State University Россия 48 Shanghai Jiao Tong University Китай 49 University of Toronto Канада 50 National University of Singapore (NUS) Сингапур Полный рейтинг будет опубликован на сайте проекта mosiur.org