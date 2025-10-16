Госдума одобрила в I чтении штрафы за нарушение сроков оплаты поставщикам

Госдума приняла в первом чтении законопроект об административной ответственности для заказчиков за нарушение сроков оплаты по договорам о закупках. Инициатива предлагает ввести штрафы за нарушение не только по договорам со средним и малым бизнесом (субъектами МСП), но и со всеми поставщиками.

Законопроект внесли депутаты ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким. Они предложили внести правки в статью о нарушении порядка закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (ст. 7.30.4 КоАП). Сейчас статья предусматривает штрафы от 30 до 50 тыс. руб. за срыв сроков оплаты по договору с МСП. Для юрлиц действует штраф от 50 до 100 тыс. руб.

В пояснительной записке к законопроекту отметили, что сроки оплаты по договору с субъектами МСП и с другими поставщиками одинаковы. Поставщики, которые не относятся к малому и среднему бизнесу, менее защищены от недобросовестных заказчиков. Поэтому депутаты предложили ввести административную ответственность вне зависимости от принадлежности поставщиков к МСП.