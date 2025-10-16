ТМК планирует продать Челябинский завод металлоконструкций

Крупный производитель стальных труб ТМК планирует продать акции АО «Челябинский завод металлоконструкций» (ЧЗМК) за 5,2 млрд руб. ООО «Таймыр Инжиниринг», говорится в сообщении ЧЗМК для акционеров. Первым на него обратил внимание «Интерфакс». ТМК планирует реализовать 3, 7 млн акций ЧЗМК, что составляет 96,35% от капитала предприятия на конец 2024 года.

Акционеры ЧЗМК могут воспользоваться преимущественным правом приобретения акций на указанных условиях. Если до 20 октября 2025 года от акционеров не поступит заявлений, ТМК вправе продать пакет третьему лицу, сказано в сообщении. В ТМК отказались от комментариев.

ЧЗМК изготавливает стальные конструкции для промышленно-гражданского строительства, металлоконструкции и трубную продукцию для нефтегазовой отрасли. ТМК приобрела контрольный пакет акций предприятия у группы «Синара» в 2022 году, тогда стоимость 3,24 млн бумаг оценивалась минимум в 8,5 млрд руб.

Гендиректор и учредитель «Таймыр Инжиниринг» — Марат Тякин, следует из ЕГРЮЛ. Он также возглавлял ООО «Таймыр Инвест», которое занимается перевозками, погрузочно-разгрузочными работами и хранением грузов в том числе в условиях Крайнего Севера.