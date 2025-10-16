Bloomberg: Украина получила две партии оружия по проекту PURL

Украинская сторона получила две первые партии вооружения, которое страны НАТО выкупают у США по программе PURL («Перечень приоритетных потребностей Украины»). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника.

В материале указано, что еще две партии готовятся к отправке. Какое конкретно оружие уже доставили Украине, агентство не уточняет.

Сама инициатива PURL возникла в августе, ее разработала администрация США совместно с европейскими партнерами. Программа военной помощи предполагает, что США не поставляет оружие напрямую. Закупают вооружения страны НАТО, после чего направляют их Украине. К PURL уже присоединились 20 государств. За это время участники вложили в программу около $2 млрд. Накануне шеф Пентагона Пит Хегсетт призвал членов альянса нарастить расходы на оборону Украины. По его словам, это поможет урегулировать конфликт.