Охраннику посольства США в Норвегии дали три года за шпионаж в пользу России и Ирана

Норвежский суд приговорил бывшего охранника посольства США к трем годам и семи месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу России и Ирана, пишет Euractiv и NRK.

28-летний мужчина был задержан в ноябре 2024 года по подозрению в шпионаже. С марта по ноябрь прошлого года мужчина передавал данные сотрудников посольства, их семей, а также сведения о деятельности представительства США. Обвиняемый заявил, что действовал в знак протеста против поддержки США наступления Израиля в секторе Газа.

Следствие установило, что обвиняемый сам инициировал контакт с разведками России и Ирана, отправив девять сообщений российскому офицеру и восемь — иранскому.

Адвокат обвиняемого Ингер Задиг сообщила, что переданная ее подзащитным информация не могла нанести вред отдельным лицам или же государству. «Мой подзащитный имел такой же уровень доступа к секретным документам, как уборщик в посольстве»,— сказала адвокат.

Суд установил, что за переданную информацию осужденный получил €10 тыс. от российской разведки и 0,17 биткоина от иранской разведки.