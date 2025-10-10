ПО не защитило от суда

«Ак Барс Банк» проиграл в споре с московской компанией «Датафинн», банк должен выплатить более 85 млн руб. Спор касался проекта по разработке и внедрению систем риск-менеджмента и автоматизации банковских процессов. Разбирательство длилось более двух лет, к нему были привлечены три эксперта. «Ак Барс Банк» настаивал, что «Датафинн» фальсифицировал доказательства, и просил о повторной судебной экспертизе. Эксперт назвал цифровой продукт от московской компании крупным и заявил, что банк и разработчик вряд ли продолжат сотрудничество в будущем.

Арбитражный суд Татарстана постановил частично удовлетворить иск «Датафинн» к «Ак Барс Банку» и взыскать с ответчика 63 млн руб. задолженности, 21,5 млн руб. процентов, 422,4 тыс. руб. за проведение экспертиз и почти 169 тыс. руб. расходов по госпошлине. Общая сумма взыскания составила более 85 млн руб. Разбирательство шло более двух лет.

«Ак Барс Банк» — крупный банк, основанный в Татарстане в 1993 году. Учреждение оказывает более 100 банковских услуг для корпоративных и частных клиентов. По итогам первого полугодия 2025 года «Ак Барс Банк» занял шестое место в рейтинге организаций по количеству обоснованных жалоб клиентов по вопросам кредитования.

Компания «Датафинн» с уставным капиталом 12,5 тыс. руб. зарегистрирована в Москве. Организация занимается разработкой программного обеспечения, ее учредитель — Олимжон Ирназаров. По данным Rusprofile, в 2024 году выручка компании составила 8,8 млн руб., а убыток — 666 тыс. руб. В организации числится девять сотрудников.

Предмет спора в документах к иску не разглашается, однако в опубликованных судебных документах видно, что эксперты отвечали на вопросы, касающиеся готовности к тестированию программы и алгоритмов прогнозирования POS-кредитов (займы, которые можно оформить в торговых точках), модуля внедрения телемаркетинга, стратегий для автокредитов и т. д. В пресс-службе «Ак Барс Банка» на запрос «Ъ Волга-Урал» не ответили.

Иск был подан еще в сентябре 2023 года. Тогда «Датафинн» требовал взыскать с банка задолженность на сумму 85 млн руб. и расходы по госпошлине в размере 200 тыс. руб.

Согласно материалам дела, «Ак Барс Банк» заявлял о фальсификации доказательств истцом и ходатайствовал о назначении судебной экспертизы. Суд приостановил дело в мае 2024 года и поручил провести экспертизу представителю ООО «Казанская Оценочная Компания».

Эксперт ходатайствовал об истребовании у сторон девяти документов. Среди них приложения по анализу рынков POS-кредитования и автокредитования, стоимости услуг аналитического консалтинга, бизнес-описания системы принятия по данным видам кредитов, а также описание антифрод-системы.

В ходе разбирательств к экспертной группе привлекли еще двух сотрудников «Казанской Оценочной Компании», а экспертизу неоднократно продляли, в последний раз — до мая 2025 года. Решение объясняли сложностью исследования. Из-за долгого отсутствия заключения экспертизы на одного из экспертов был наложен административный штраф в размере 1 тыс. руб.

В конце июня «Ак Барс Банк» ходатайствовал о проведении повторной судебной экспертизы. Судя по документам, она так и не была назначена. В сентябре истец увеличил размер исковых требований до 100,1 млн руб., из которых 63 млн руб. приходилось на задолженность, а 37,1 млн руб. — на проценты. В октябре иск был удовлетворен частично на 85 млн руб.

Юрист компании «Яхатин» Антон Смирнов в разговоре с «Ъ Волга-Урал» пояснил, что предмет спора касался проекта по разработке и внедрению систем риск-менеджмента и автоматизации банковских процессов. «Датафинн» выполнял работы по созданию индивидуальной системы оценки кредитного риска и оценки отклика в бюро кредитных историй, разработке алгоритмов прогнозирования для POS-кредитов, созданию кодов для определения кредитных предложений и лимитов карт, а также модуля телемаркетинга с интеграцией компьютерной телефонии. Исходя из суммы взыскания, цифровой проект можно назвать крупным, считает эксперт.

Назначение экспертизы стоимостью около 422,4 тыс. руб. в данном деле было необходимым, т. к. суд не мог самостоятельно оценить объем выполненных работ по ИТ-разработке. Помимо этого, «Ак Барс Банк» заявлял о фальсификации доказательств, что также требовало экспертного исследования документации. Экспертиза подтвердила выполнение существенного объема работ. Однако частичное удовлетворение иска может говорить о том, что часть работ была либо не выполнена, либо проделана с отступлениями от условий договора, заявил Антон Смирнов.

Эксперт считает, что банк и компания вряд ли продолжат сотрудничество после долгого судебного разбирательства.

«Заявление о фальсификации доказательств со стороны банка — это серьезное обвинение, которое выходит за рамки обычных договорных разногласий и фактически ставит под сомнение добросовестность контрагента», — рассказал Антон Смирнов.

Господин Смирнов отмечает ряд необычных деталей в деле. Так, сдача работ «Датафинн» произошла еще в октябре 2020 года, в то время как иск был подан компанией только в 2023 году. Эксперт также обратил внимание на частые переносы судебных заседаний с шестью перерывами с марта по май 2024 года, что говорит о процессуальной сложности дела и активной позиции обеих сторон.

«Факт того, что крупный региональный банк отказался оплачивать работы по цифровизации кредитных процессов на столь значительную сумму, указывает либо на серьезные претензии к качеству результата, либо на попытку уклониться от исполнения обязательств, что и установил суд в пользу подрядчика», — считает Антон Смирнов.

Диана Соловьёва