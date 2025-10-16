Экс-совладельца «Промсвязьбанка» Ананьева арестовали по делу о мошенничестве

Тверской районный суд Москвы заочно отправил в СИЗО бывшего совладельца «Промсвязьбанка» (переименован в ПСБ) Алексея Ананьева. Его обвинили в особо крупном мошенничестве, сообщила пресс-служба столичных судов.

Фото: Кирилл Тулин, Коммерсантъ Алексей Ананьев в 2007 году

Фото: Кирилл Тулин, Коммерсантъ

Господин Ананьев и его брат — второй соучредитель ПСБ Дмитрий Ананьев — уже были заочно арестованы в 2020 году. Тогда им вменили не менее 15 эпизодов вывода денег из кредитной организации. Следствие считает, что финансисты на протяжении трех лет выдавали невозвратные кредиты подконтрольным компаниям. Чтобы скрыть вывод денег, фигуранты уничтожали досье клиентов-заемщиков. Ущерб по делу оценивается в 6,7 млрд руб.

В этот раз обвинение связано с хищениями не из ПСБ, а у одной из коммерческих структур. С учетом прошлых обвинений о финансовых махинациях и выводе денег, общий ущерб следствие оценивает в 282 млрд руб. В России у банкиров арестовали недвижимость, бизнес-джет и другие активы. Сейчас братья Ананьевы живут за границей.

Никита Черненко