Axios: Трамп и Путин созвонятся 16 октября

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут сегодня телефонный разговор, сообщает Axios со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, президенты планируют обсудить украинский конфликт перед встречей Дональда Трампа и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон для разговора с господином Трампом 17 октября. Президент США говорил, что господин Зеленский планирует обсудить поставки оружия, в частности ракет Tomahawk. Президент Украины выражал надежду, что встреча будет очень содержательной и может приблизить завершение конфликта на Украине.

Дональда Трамп также заявил, что Украина намерена перейти в наступление, что тоже будет обсуждаться на встрече. Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника писало, что Украина рассчитывает договориться о поставках вооружений, необходимых для начала контрнаступления.