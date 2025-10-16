В Турции рассказали о контактах Фидана с госсекретарем США Рубио по Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Марко Рубио обменялись мнениями о ходе конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в МИД Турции.

«Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио»,— сообщил собеседник агентства, отметив, что в ходе беседы обсуждалась ситуация в секторе Газа.

Источник также заявил, что министры обменялись мнениями «о событиях в Сирии, вопросах, связанных с переговорами по иранской ядерной программе, и ходе конфликта между Россией и Украиной».

14 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответ «Ъ», что новых контактов между Россией и Турцией по вопросам украинского урегулирования пока не было. При этом он отметил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут очень быстро договориться о проведении телефонного разговора.

Президент США Дональд Трамп до этого выразил уверенность в том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может сыграть ключевую роль в прекращении конфликта между Россией и Украиной. Он назвал турецкого лидера своим другом и подчеркнул, что его «уважают в России». При этом господин Трамп сделал ремарку о том, что не может наверняка сказать об отношении Украины.

Турция неоднократно выступала площадкой для встреч делегаций России и Украины. Три раунда переговоров прошли в этом году в Стамбуле. Последний раз делегации встречались 23 июля. Стороны договорились об обмене военнопленными и представили друг другу проекты меморандумов по урегулированию. В Кремле позднее заявили, что украинское руководство не дает никаких ответов по предложенным документам. Дмитрий Песков также говорил о паузе по украинскому треку между РФ и США.

Анастасия Домбицкая