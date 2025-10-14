Песков рассказал о контактах между между Путиным и Эрдоганом по Украине

Контактов между Россией и Турцией по вопросам украинского урегулирования пока не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая о возможной встрече по Украине на турецкой площадке. При этом он отметил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут очень быстро договориться о проведении телефонного разговора.

«Нет, пока не было»,— сказал господин Песков журналистам.

Сегодня президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может сыграть ключевую роль в прекращении конфликта между Россией и Украиной. Он назвал турецкого лидера своим другом и подчеркнул, что его «уважают в России». При этом господин Трамп сделал ремарку о том, что не может наверняка сказать об отношении Украины.

Турция неоднократно выступала площадкой для встреч делегаций России и Украины. Три раунда переговоров прошли в этом году в Стамбуле. Последний раз делегации встречались 23 июля. Стороны договорились об обмене военнопленными и представили друг другу проекты меморандумов по урегулированию. В Кремле позднее заявили, что украинское руководство не дает никаких ответов по предложенным документам. Дмитрий Песков также говорил о паузе по украинскому треку между РФ и США.

Анастасия Домбицкая