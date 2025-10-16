Умер заслуженный тренер России по фехтованию Виктор Князев

Умер Виктор Князев — заслуженный тренер России по фехтованию, основатель Ставропольской краевой федерации фехтования. Ему был 71 год. О его смерти сообщили в пресс-службе Федерации фехтования РФ.

«Виктор Сергеевич многое сделал для развития фехтования в Ставропольском крае, воспитал сильных спортсменов, неоднократных победителей и призеров крупных международных и всероссийских соревнований»,— отметили в пресс-службе. О месте и времени церемонии прощания сообщат позже.

В 1996-2000 годах Виктор Князев работал вторым тренером сборной России по женской шпаге. В 2000 году готовил команду к Олимпийским играм в Сиднее. Он награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта» и званием ветерана труда. Последним местом работы господина Князева была пятигорская СШОР № 5.