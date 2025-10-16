Юрист в помощь

Госдума 16 октября единогласно приняла в первом чтении законопроект о бесплатной юридической помощи людям, покинувшим место жительства «в связи с проведением специальной военной операции». Речь идет о жителях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, приграничных регионов, а также оказавшихся в России гражданах Украины. Оказывающие такую помощь адвокаты предлагают включить в перечень бесплатных услуг не только юридическое консультирование и помощь в составлении документов, но и судебное представительство. Депутаты намерены рассмотреть этот вопрос ко второму чтению.

Законопроект о бесплатной юридической помощи был внесен в Госдуму в мае 2025 года группой депутатов во главе с Петром Толстым (ЕР).

В пояснительной записке авторы утверждают, что «в связи с проведением специальной военной операции… увеличивается численность граждан Российской Федерации, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших место постоянного жительства».

Они нуждаются в юридических консультациях по целому ряду вопросов, таких как получение жилья, выплаты компенсаций, зачисление детей в детские сады и школы, поступление в вузы и колледжи, приобретение гражданства РФ, помощь с трудоустройством и т. д. Сейчас такую помощь можно получить почти в 30 регионах, сообщили депутаты, и эти инициативы необходимо поддержать на федеральном уровне.

«Мы проанализировали практику — это действительно тот институт, который востребован нашими гражданами,— заявила в четверг в Госдуме первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина (ЕР).— Статистика говорит о том, что именно эта категория людей нуждается в особой защите».

Парламентарии согласились, что закон нужен, вопросы вызвало только финансовое обеспечение инициативы, но авторы заверили, что в бюджете есть на это деньги.

Глава комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) указала на важный правовой пробел инициативы. Сейчас законодательство предусматривает три вида бесплатной юридической помощи: устное и письменное консультирование; содействие в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документов; представительство в судах и органах власти. Однако последний вид помощи доступен не всем категориям граждан, имеющим право на бесплатную юридическую помощь, и законопроект не предоставляет его беженцам и вынужденным переселенцам. Поэтому госпожа Останина предложила ко второму чтению обсудить возможность предоставления вынужденным переселенцам и этого вида помощи. Госпожа Панькина поддержала это предложение. Дата рассмотрения законопроекта во втором чтении пока неизвестна.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, глава столичной палаты Сергей Зубков рассказал “Ъ”, что с начала СВО защитники «всегда старались оказать такую помощь нуждающимся гражданам, действуя pro bono». В частности, адвокаты посещают пункты временного размещения и бесплатно консультируют граждан. По словам господина Зубкова, чаще всего беженцы и переселенцы просят помочь с оформлением социальных выплат, пособий и льгот.

Эксперт подтвердил, что вопрос бесплатного судебного представительства является очень актуальным.

«В большинстве случаев подтверждение трудового стажа на государственной и муниципальной службе, предприятиях, организациях Украины становится затруднительным из-за невозможности доступа к архивным или справочным данным. В таких случаях приходится устанавливать отдельные юридические факты в судебном порядке»,— пояснил господин Зубков. Также он напомнил, что ст. 16 Конвенции ООН о статусе беженцев гарантирует каждому беженцу право на обращение в суд, включая вопросы юридической помощи и освобождение от уплаты судебных расходов. Адвокат предложил взять это за образец и в случае вынужденных переселенцев: «Учитывая то, что размеры госпошлины значительно увеличены, было бы правильным освободить всех лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, от ее уплаты при обращении в суд».

Эмилия Габдуллина