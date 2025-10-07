В Татарстане на одного человека приходится 30,3 кв. м жилья

В 2024 году в Татарстане построили 3,45 млн кв. м жилья. В среднем на одного человека приходится 30,3 кв. м, следует из проекта постановления Кабмина Татарстана. Документ сейчас на антикоррупционной экспертизе.

Больше всего жилья ввели в индивидуальном секторе — 2,35 млн кв. м, еще 940,9 тыс. кв. м — в инвестиционных многоквартирных домах, 161,8 тыс. кв. м — по программе социальной ипотеки.

В этом году по состоянию на 4 октября в Татарстане введено 2,869 млн кв. м жилья. На август 2024 года средняя обеспеченность жильем на одного человека в Казани составляла 28,4 кв. м.

За 2020–2024 годы в Татарстане жильем обеспечили 55 семей льготных категорий граждан — пострадавших от радиационных аварий, вынужденных переселенцев и людей, переехавших с Крайнего Севера. На эти цели из федерального бюджета выделили 155,2 млн руб.

С 2019 по 2024 год свыше 1,8 тыс. человек смогли переехать из аварийных домов, расселено 21,15 тыс. кв. м. На конец 2025–2026 годов запланировано расселение еще 1,78 тыс. кв. м аварийного жилья.

Анна Кайдалова