Капитан «Краснодара» Сперцян избежал дисквалификации после конфликта с Ндонгом

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на 150 тыс. рублей за фразу оскорбительного характера в адрес сенегальского защитника грозненского «Ахмата» Усмана Ндонга. Полузащитнику удалось избежать дисквалификации.

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Эдуард Сперцян

В матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» победил «Ахмат» — 2:0. На 86-й минуте игры Ндонг был удален за стычку со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. После матча пресс-служба «Ахмата» опубликовала заявление, в котором сообщалось, что сенегалец «подвергся оскорблениям на расовой почве» со стороны Сперцяна. В клубе потребовали провести расследование, а также наказать полузащитника «Краснодара» и отменить красную карточку, показанную Ндонгу. Сперцян назвал «недоказанные обвинения» неприемлемыми и выразил готовность доказать на полиграфе отсутствие расизма в его словах.

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что 10 октября комитет получил письмо от РПЛ, в котором стороны «попросили исключить из повестки дня вопрос о возможном нарушении дисциплинарного регламента в части возбуждения ненависти по признакам расы», поскольку им удалось достичь примирения. «Недопонимание возникло на фоне высокого эмоционального напряжения и не имело под собой злого умысла. Футболисты признали ошибки, принесли извинения и пожали руки»,— сообщил господин Григорьянц.

Также КДК принял решение дисквалифицировать Ндонга на два матча, один из которых — условно. Сенегалец пропустит гостевую встречу с московским «Динамо».

Таисия Орлова