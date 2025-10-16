Эстония окончательно закрыла движение по участку шоссе, проходящем через Россию

Власти Эстонии приняли окончательное решение о закрытии автодвижения на участке дороги Вярска — Саатсе, которая проходит через территорию Печорского района Псковской области. Об этом заявил глава эстонского МВД Игорь Таро.

«Это потенциальный инструмент влияния, который Россия может использовать для различных провокаций. В целях обеспечения безопасности эстонского народа движение на этом участке дороги должно быть полностью закрыто»,— заявил господин Таро (цитата по пресс-службе эстонского кабмина).

До наступления следующей осени власти планируют построить новые объездные шоссе, которые не будут проходить по российской территории. На их проектирование в 2025-2026 годах выделили €2,69 млн.

10 октября в департаменте полиции и погранохраны Эстонии заявили, что по территории дороги якобы передвигается больше российских пограничников, чем обычно. После этого эстонские власти ограничили движение по шоссе.