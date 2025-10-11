Эстония закрыла проезд по шоссе, частично проходящему по территории России

Власти Эстонии 10 октября закрыли проезд по шоссе в районе Саатсе, сообщает эстонский портал ERR. Эта дорога проходит через так называемый Саатсеский сапог (часть Печорского района Псковской области).

Решение принял департамент полиции и погранохраны Эстонии. Местные пограничники якобы заметили, что по территории Саатсе передвигается больше россиян, чем обычно. Ведомство предприняло меры «для обеспечения безопасности жителей Эстонии и предотвращения возможных инцидентов».

Сначала на обоих концах дороги разместили патрули, которые информировали водителей о ситуации и рекомендовали временно избегать этого района, но некоторые все же продолжали движение. «Российские пограничники регулярно патрулируют в районе Саатсеского сапога, поскольку это их территория. В пятницу там было замечено более активное передвижение, чем обычно. Мы решили закрыть дорогу»,— пояснил руководитель Лыунаской префектуры.

С 2023 года Эстония закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами. На прошлой неделе власти Эстонии объявили, что с октября начнут эвакуировать, а затем продавать автомобили, которые были оставлены на парковке у контрольно-пропускного пункта «Койдула» более чем на разрешенные 72 часа.