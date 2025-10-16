Группа ВТБ продала отель Hyatt Regency в Петровском парке в Москве

Группа ВТБ (MOEX: VTBR) продала гостиницу Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, сообщили в пресс-службе банка. Отель находится рядом со стадионом «ВТБ Арена», недалеко от станции метро «Динамо». Объект реализовали согласно стратегии по продаже непрофильных активов ВТБ. Параметры сделки в пресс-службе не уточнили.

Площадь гостиницы составляет почти 31 тыс. кв. м. По данным пресс-службы юридической компании Consul Group, объект перешел от ООО «Сбережения Плюс» к АО «ППО». Оператором последнего выступает российская управляющая компания 360 Executive Hotel Management (360 EHM). Судя по информации на сайте, компания управляет объектами коммерческой недвижимости.

В апреле глава группы Андрей Костин заявил, что банк ВТБ планирует продать часть непрофильных активов в ближайшие пять лет. По его словам, группа намерена сосредоточиться на банковской деятельности. В августе ВТБ продал отель Swissotel в Сочи за 10 млрд руб.