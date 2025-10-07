Почти 40 тысяч жителей остались без света в Херсонской области

В Херсонской области из-за аварии на электроподстанции без света остались более 38 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Из-за аварийного отключения одной из электроподстанций без света остались более 38 тыс. человек в Верхнерогачикском, Великолепетихском и Горностаевском муниципальных округах»,— написал он в своем Telegram-канале.

Ранее власти Запорожской области заявили об отключении электроэнергии по всему региону после атаки украинских БПЛА. Энергетики обещают вернуть свет в течение нескольких часов.

Александр Дремлюгин, Симферополь