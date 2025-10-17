LV и ар-деко

Титан мирового люкса дом Louis Vuitton приглашает совершить уникальное путешествие во времени на 100 лет назад с целью продемонстрировать свою ключевую роль в формировании и распространении стиля ар-деко, который навсегда изменил облик нашей жизни. Выставка Louis Vuitton Art Deco открылась в новом выставочном пространстве LV Dream в 1-м округе Парижа.

Из архивов достали более 300 предметов багажа, винтажные парфюмерные флаконы, многочисленные документы, фотографии, рекламные постеры. Подобно театральному действию экспозиция разворачивается в восьми залах, но это ни разу не ретроспектива, а наиболее яркие моменты истории стиля и важнейшие объекты-свидетели: дорожный набор для ухода за волосами, принадлежавший Игорю Стравинскому, косметичка Жанны Ланвен, личный сундук с монограммами кутюрье Поля Пуаре, туалетный столик, созданный совместно с Legrain, минодьеры из шелка с люрексом. Предметы 1920-х из архивной коллекции перекликаются с более поздними интерпретациями Марка Джейкобса, Николя Гескьера, Фаррелла Уильямса.

Центральной фигурой экспозиции по праву выбран Гастон-Луи Виттон, внук основателя семейного предприятия по изготовлению багажа. Именно он курировал департамент кожгалантереи на знаменитой выставке декоративных и промышленных искусств в Париже в 1925 году. Благодаря его предприимчивости и визионерству был заложен «культурный» фундамент современного бренда. Он начал приглашать к сотрудничеству независимых ремесленников и художников, превратил витрины с товарами в произведения искусства, а само путешествие — в ритуал, продуманный до мелочей. С другой стороны, Гастон-Луи Виттон положил начало тому, что впоследствии стало коллекцией исторического наследия дома: он фотографировал все, что производилось на заказ, вел подробную документацию, сам рисовал эскизы и писал трактаты в отраслевые журналы того времени. В числе экспонатов — рукописный блокнот Гастона с рассказом о том, как его дед в возрасте 16 лет пешком прибыл в Париж и устроился учеником к изготовителю коробок и упаковщику по имени месье Марешаль.

Начиная с 22 октября некоторые предметы из архивов LV переедут в Музей декоративного искусства, где откроется завершающая выставка, посвященная вековому юбилею большого стиля, «1925–2025: Сто лет ар-деко».

Нина Спиридонова