КТК запустил в работу второй выносной причал после разлива нефти

Каспийский трубопроводный консорциум завершил ремонт и запустил в работу второй выносной причал (ВПУ-2). Об этом сообщил глава компании Николай Горбань.

«ВПУ-2 полностью отремонтирован, полностью проверен госорганами, он уже в работе»,— рассказал господин Горбань на Российской энергетической неделе (цитата по ТАСС).

29 августа при погрузке нефти на танкер в порту Новороссийска произошла утечка. После этого КТК приостановил работу одного из своих выносных причальных устройств — ВПУ-2 — на морском терминале. В досудебном порядке консорциум оплатил требование о возмещении вреда в размере 179,3 млн руб.