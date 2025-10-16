На Дону протяженность газовых сетей выросла на 2,3 тысячи километров за год

В Ростовской области в 2024 году подключили к газовым сетям более 25 тыс. домовладений и квартир. Об этом сообщила пресс-служба министерства региональной политики и массовых коммуникаций.

По информации ведомства, протяженность газовых сетей в области достигла 51 тыс. км, что на 2,3 тыс. больше по сравнению с предыдущим годом. Программу реализует региональное Минпромэнерго совместно с Газпромом.

«В 2024 году запустили новую газораспределительную ст. Садки, которая обеспечила голубым топливом пять населенных пунктов. Завершено строительство ст. Гусев и ст. Сальск. Одновременно проводится реконструкция газовых узлов в Новошахтинске, Волгодонске и Семикаракорске — работы планируют закончить к 2027 году»,— говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили: «Регион расширил перечень граждан, имеющих право на компенсацию расходов по газификации жилья. Теперь в него включены семьи погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также ветеранов боевых действий».

