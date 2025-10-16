Израиль передал тела 30 палестинцев в сектор Газа

Израиль передал в сектор Газа тела еще 30 палестинцев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Палестины.

«Получено около 30 тел, задержанных оккупантами и неопознанных, в результате чего общее количество тел, полученных оккупантами партиями, достигло 120»,— сообщили в ведомстве.

Высокопоставленный представитель Красного Креста сообщил газете The Times of Israel, что сейчас планов по дальнейшей передаче тел заложников нет, однако «все это находится в стадии обсуждения».

В соответствии с соглашением о прекращении огня в секторе Газа, Израиль должен передавать тела 15 палестинцев за каждого возвращенного умершего израильтянина. В ночь на 15 октября Палестина передала Израилю четыре тела погибших заложников. Представители движения «Хамас» ранее заявляли, что передача тел может занять время из-за того, что места захоронений некоторых из них неизвестны.

