Израиль передал тела 30 палестинцев в сектор Газа

Израиль передал в сектор Газа тела еще 30 палестинцев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Палестины.

«Получено около 30 тел, задержанных оккупантами и неопознанных, в результате чего общее количество тел, полученных оккупантами партиями, достигло 120»,— сообщили в ведомстве.

Высокопоставленный представитель Красного Креста сообщил газете The Times of Israel, что сейчас планов по дальнейшей передаче тел заложников нет, однако «все это находится в стадии обсуждения».

В соответствии с соглашением о прекращении огня в секторе Газа, Израиль должен передавать тела 15 палестинцев за каждого возвращенного умершего израильтянина. В ночь на 15 октября Палестина передала Израилю четыре тела погибших заложников. Представители движения «Хамас» ранее заявляли, что передача тел может занять время из-за того, что места захоронений некоторых из них неизвестны.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Хамас" играет со смертью».

Фотогалерея

Возвращение заложников из сектора Газа

Автомобили Красного креста, везущие заложников

Автомобили Красного креста, везущие заложников

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Палестинские боевики

Палестинские боевики

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Баннер с благодарностью президенту США Дональду Трампу за помощь в урегулировании конфликта в Газе

Баннер с благодарностью президенту США Дональду Трампу за помощь в урегулировании конфликта в Газе

Фото: Ilan Rosenberg / Reuters

Плакаты с фотографиями заложников

Плакаты с фотографиями заложников

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Машина Красного креста с заложниками

Машина Красного креста с заложниками

Фото: Ebrahim Hajjaj / Reuters

Люди встречают заложников на месте комплекса «Бейлинсон Шнайдер» в Петах-Тикве (Израиль)

Люди встречают заложников на месте комплекса «Бейлинсон Шнайдер» в Петах-Тикве (Израиль)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Плакат с изображением президентов США Дональда Трампа и Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на египетском курорте Шарм-эль-Шейх

Плакат с изображением президентов США Дональда Трампа и Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на египетском курорте Шарм-эль-Шейх

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Люди держат израильский флаг на месте комплекса «Бейлинсон Шнайдер» в Петах-Тикве

Люди держат израильский флаг на месте комплекса «Бейлинсон Шнайдер» в Петах-Тикве

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Палестинцы около автомобиля Красного креста

Палестинцы около автомобиля Красного креста

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Освобожденный израильский заложник Алон Охель

Освобожденный израильский заложник Алон Охель

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Семья освобожденного израильского заложника Эйтана Авраама Мора

Семья освобожденного израильского заложника Эйтана Авраама Мора

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Освобожденные израильские заложники, близнецы Гали и Зив Берман

Освобожденные израильские заложники, близнецы Гали и Зив Берман

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Баннер с газетными вырезками на «Площади заложников» в Тель-Авиве

Баннер с газетными вырезками на «Площади заложников» в Тель-Авиве

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израильский вертолет около границы страны

Израильский вертолет около границы страны

Фото: Amir Cohen / Reuters

