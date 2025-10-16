Бренд Aya Muse появился в ЦУМе, заняв пространство на третьем этаже московского универмага. Основанный дизайнером Тиной Родиу в Лос-Анджелесе, бренд известен своим минималистичным подходом и вниманием к устойчивому производству — около 90% используемых материалов имеют натуральное или переработанное происхождение. Коллекция осень-зима 2025/26 сочетает эстетику 1990-х с современными формами и включает асимметричные платья, трикотаж и базовые модели в нейтральных оттенках. Aya Muse уже уверенно чувствует себя на международном рынке — в нем выходили Эмили Ратаковски, Кайи Гербер и Лили-Роуз Депп, а теперь он доступен в ЦУМе, ДЛТ и на сайтах магазинов.

