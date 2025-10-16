ЦБ зафиксировал падение качества портфеля займов для бизнеса

По итогам первого полугодия было зафиксировано снижение качества портфеля займов для бизнеса. Доля просроченных задолженностей свыше 90 дней выросла за этот период на 0,9 п. п. и достигла 5,8%. Это следует из данных Банка России.

Доля просроченных задолженностей сроком до 90 дней достигла в конце июня 4% (+1 п. п. по сравнению с началом года). «Ухудшение кредитной дисциплины в большей степени проявилось среди клиентов коммерческих МФО»,— отмечается в заявлении.

Опрошенные Центробанком МФО наиболее популярными причинами просрочек назвали задержку оплаты контрагентами, снижение выручки предприятий из-за уменьшения продаж и высокую долговую нагрузку заемщика. При этом уровень просроченной задолженности находится в зоне управляемого риска и остается в пределах средних значений за последние три года.

