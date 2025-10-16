«В городе Пятигорске находится главный лермонтовский музей»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о первом открытом в России музее, посвященном Михаилу Юрьевичу Лермонтову, и его связи с Кавказом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Возвращаемся к моим впечатлениям от региона Кавказских Минеральных Вод. В моем литературоцентричном мозгу главным, конечно, здесь всегда был Михаил Юрьевич Лермонтов. Ну, и Лев Николаевич Толстой, которого я всегда как-то не очень жаловал, да простят меня его бесчисленные потомки — мои друзья Володя, Катя, Фекла, конечно. О Толстом как-нибудь в другой раз, а сейчас — о Лермонтове. Тут даже город есть с таким названием. А, собственно, в городе Пятигорске, куда я непременно вернусь (там такие забавные трамвайные пути: узкие, заросшие травой, по ним хочется побродить и поездить), и находится главный лермонтовский музей. Он был первым в нашей стране, посвященный поэту, его открыли еще в 1912 году.

Это большая территория, объединяющая сразу четыре усадьбы. В одной из них жил Михаил Юрьевич с дядей Алексеем Столыпиным. Дядя был на два года моложе, но выше в звании — капитан. Сам Лермонтов, кстати, был всего лишь поручиком. Так как, по словам музейных сотрудников, «постоянно понижался в званиях из-за дуэлей». Платил за жилье Лермонтов, деньги ему, наверное, присылала бабушка. Платил один поэт, видимо, потому, что дядя, как бы это мягче выразиться, встретив племянника, остался в Пятигорске не совсем законно: он решил просто попозже вернуться в свою часть. Говоря современным языком, дезертировал. На время. Кстати, именно по этой причине дядя Столыпин, который будет секундантом на смертельной дуэли, в отличие от остальных секундантов и, собственно, убийцы Мартынова, в комендатуру виниться не пошел.

В соседней усадьбе жил отставной генерал Петр Верзилин с двумя дочерями. А за забором находился домик, который снимал отставной 26-летний майор Николай Мартынов. В усадьбе Верзилиных и произошла та самая решительная ссора, закончившаяся дуэлью и смертью. А еще здесь располагается небольшая живописная коллекция, включающая, в частности, собственноручный пейзаж Михаила Юрьевича. Я впервые видел его подлинную работу. Но это все — уже совсем другие истории.

Дмитрий Буткевич