Китайская мошенница сдала Скотленд-Ярду последний криптокошелек с 67 млн фунтов

Уроженка Китая Цянь Чжиминь, недавно признанная виновной в Великобритании в организации мошеннической схемы на £5 млрд в криптовалюте, предоставила лондонской полиции доступ к последним остававшимся у нее на криптокошельках £67 млн. Как сообщает The Times, флеш-накопитель, на котором хранились пароли от этих кошельков, полиция обнаружила у женщины при обыске в потайном кармане леггинсов.

47-летняя Цянь Чжиминь была задержана в апреле 2024 года по итогам операции лондонской полиции, расследовавшей подозрительные сделки по покупке очень дорогой британской недвижимости. Женщина оказалась беглой мошенницей, которая у себя на родине в Китае организовала схему по отмыванию украденных у инвесторов средств, действовавшую с 2014 по 2017 год. Эти средства она с сообщниками перевела в криптовалюту и приехала в Великобританию по поддельным документам отмывать похищенное.

Во время обысков после задержания полиция изъяла хранившиеся на криптокошельках £5,1 млрд. В ходе следствия мошенница согласилась передать правоохранительным органам активы на сумму еще £3,1 млн. Теперь же она предоставила пароль к флеш-накопителю, на котором хранились ключи от последних криптокошельков с £67 млн. В прокуратуре заявили, что изъятые средства будут направлены на компенсацию пострадавшим китайским инвесторам. Правда, прокуратура не уточнила пока, какую сумму получит каждый из 128 тыс. инвесторов: вложенную изначально или с учетом подорожания биткойна.

