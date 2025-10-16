Путин: Запад искусственно ломает энергетические связи в мире

Искусственная ломка энергетической инфраструктуры в мире обусловлена агрессивным давлением со стороны Запада. Из-за этого многие европейские страны отказались от покупки российских энергоресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вызовом является перенастройка мировых энергетических связей. Она во многом носит объективный, естественный характер. Просто возникают новые центры экономического развития, там растет потребление»,— уточнил глава государства на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что требует от европейских стран отказаться от импорта российских нефти и газа. Индию и Китай, которые игнорируют эту инициативу, господин Трамп называл косвенными спонсорами боевых действий на Украине. Венгрия также неоднократно заявляла, что продолжит покупать у России энергоресурсы. Накануне глава МИД республики Петер Сийярто отмечал, что Венгрия не может покрыть своих потребностей в энергоносителях без российских поставок. Те объемы нефти, которые следуют в Венгрию по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток», пока возместить не удается.