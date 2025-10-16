«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о том, как сотрудничество с бизнесом помогает обновлять университетские программы по химии для подготовки востребованных специалистов.

Сотрудничество университета и бизнеса превращает теорию в продукт: совместные курсы, стажировки и проекты делают выпускников готовыми к работе на предприятии и решению профессиональных задач. При этом образовательные программы требуют периодического обновления, чтобы успевать за новыми тенденциями и изменениями в отрасли. Так, по нацпроекту «Новые материалы и химия» будут актуализированы 40 таких программ. Проект инициирован Центром опережающей подготовки и переподготовки квалифицированных кадров для химической отрасли.

Среди них «Химическая технология синтетических биологически активных веществ» в Санкт-Петербургском государственном технологическом институте, «Энерго- и ресурсосберегающие технологии химических производств» Череповецкого государственного университета, «Промышленная и экологическая биотехнология» Казанского национального исследовательского технологического университета и другие.

Каждый проект оценивался по четырем критериям: наличие предприятий-партнеров, обоснованность разработки программы, квалификация руководителя и характеристика студентов. Всего в отборе приняли участие 17 высших учебных заведений, которые представили более 50 заявок.

В результате вузы обновят 30 программ с учетом потребностей химической промышленности и запросов работодателей. Еще десять получат поддержку на разработку совместных с предприятиями образовательных модулей.

В результате, как ожидается, новые и актуализированные программы станут основой для подготовки специалистов нового поколения для химпрома.