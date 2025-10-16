Ульяновский «Стройцентр» на торгах скрыл факт уголовного преследования

Ульяновским УФАС России принято решение о включении сведений в отношении ООО «Стройцентр» и его учредителя в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года, сообщило региональное управление антимонопольной службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В УФАС отмечают, что решение принято по результатам рассмотрения обращения МКУ «Агентство по комплексному развитию сельских территорий» (структурное подразделение администрации Чердаклинского района Ульяновской области). Было установлено, что при подаче заявки на участие в закупке по ремонту автомобильной дороги в селе Озерки Чердаклинского района «Стройцентр» указал недостоверную информацию, что позволило стать ему победителем закупки.

Подавая заявку, компания не сообщила о наличии судимости или уголовного преследования по экономическим статьям УК РФ (что было положено по требованиям законодательства и закупки). Между тем, как выяснила комиссия, в отношении гендиректора ООО «Стройцентр» в апреле этого года Засвияжским райсудом Ульяновска был вынесен приговор по факту дачи взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) с назначением наказания в виде штрафа.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», владелица и гендиректор (до августа 2025 года) компании «Стройцентр» Сатеник Амирагян и предприниматель Грайр Норекян были фигурантами дела о даче взяток чиновникам регионального минтранса. По этому уголовному делу в конце августа были предъявлены обвинения в получении взяток в крупном и особо крупном размере директору департамента финансового, правового и административного обеспечения Венере Шамшиной (2 млн руб.), заместителю директора департамента автодорог Валерию Художидкову (750 тыс. руб.), начальнику отдела департамента автомобильных дорог Анастасии Кочедыковой (350 тыс. руб.). Взяткодатели свою вину признали и сотрудничают со следствием. Взяткополучатели вину не признают.

Сергей Титов, Ульяновск