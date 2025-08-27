Замдиректора департамента автодорог Ульяновской области взяли под стражу

В среду вечером, заслушав ходатайства следствия, Ленинский районный суд Ульяновска избрал меры пресечения для фигурантов уголовного дела о дорожных взятках в региональном минтрансе.

Как сообщал «Ъ-Волга», в среду СУ СКР сообщило о возбуждении уголовного дела по факту дачи и получения взяток в крупном и особо крупном размере (ч.5 и 6 ст.290, ч.4 и 5 ст.291 УК РФ).

Фигуранты — директор департамента финансового, правового и административного обеспечения регионального минтранса Венера Шамшина, обвиняемая в получении взятки в особо крупном размере (2 млн руб.); замдиректора департамента автодорог Валерий Художидков, обвиняемый в получении взятки в крупном размере (750 тыс. руб.); начальник отдела департамента автомобильных дорог Анастасия Кочедыкова, обвиняемая в поучении взятки в крупном размере (350 тыс. руб.). Кроме них среди обвиняемых двое взяткодателей — гендиректор и владелица ООО «Стройцентр» Сатеник Амирагян и предприниматель Грайр Норекян.

По версии следствия, подрядчики, занимавшиеся строительством и благоустройством дорог в Ульяновске в рамках нацпроекта «Безопасные дороги», в период с 2022 по 2025 год передавали должностным лицам регионального минтранса и департамента автомобильных дорог взятки «за подписание актов выполненных работ при имеющихся строительных недостатках».

Взяткодатели свою вину признали и сотрудничают со следствием. Взяткополучатели вину не признают.

Следствие предлагало избрать меру пресечения взяткодателям в виде домашнего ареста, взяткополучателям — заключение под стражу. Как сообщили «Ъ-Волга» в СУ СКР, суд в конечном итоге принял решение отправить четверых обвиняемых под домашний арест, а Валерия Художидкова — в СИЗО.

Сергей Титов, Ульяновск