Главным куратором всех терактов и диверсий на территории России является Великобритания, а британский спецназ SAS участвует в боях на Украине. Об этом директор ФСБ Александр Бортников заявил 16 октября на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств—участников СНГ в узбекском Самарканде.

В частности, британские инструкторы, по его словам, спланировали удары беспилотниками по Каспийскому трубопроводному консорциуму. Кроме того, именно спецслужбы Соединенного Королевства курировали операцию «Паутина» — серию атак беспилотников ВСУ на российские военные аэродромы накануне российско-украинских переговоров в Стамбуле в июне.

Александр Бортников сообщил, что ФСБ располагает сведениями «о подготовке британцами совместно с украинскими спецслужбами» атак на газопровод «Турецкий поток» и ряд других диверсий против российских объектов критически важной инфраструктуры. Эти диверсии, по его словам, готовятся «с применением беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и боевых пловцов».

Именно Лондон, уверен глава ФСБ, не являясь членом Евросоюза, «дирижируют линией Брюсселя» линией на срыв украинского урегулирования. По мнению главы российской спецслужбы, ко всем недавним инцидентам с беспилотниками над территорией стран ЕС, в которых на Западе тут же углядели «руку Москвы», на самом деле причастны спецслужбы стран НАТО.

Наконец, по словам господина Бортникова, ряд зарубежных ЧВК активно вовлечены в процесс ресурсной «накачки» филиала ИГ (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане с целью установления контроля над северными районами страны с последующим выходом на границы СНГ.