Путин заявил об устойчивой работе российского нефтяного сектора

Президент Владимир Путин выступил на сессии Российской энергетической недели. Он заявил, что предсказуемость на нефтяном рынке — «самое главное, что есть в этом секторе мировой экономики». По его словам, российский нефтяной сектор работает устойчиво, и компании выстроили новые каналы поставок и платежей.

Господин Путин отметил, что Россия вместе с партнерами по ОПЕК+ выполняет обязательства для балансировки мирового рынка. Он считает, что договоренности ОПЕК+ приносят пользу не только производителям, но и потребителям. «Результат совместных усилий есть. Прежде всего имею в виду объемы предложения на рынке и ценовую конъюнктуру»,— сказал российский президент.

Владимир Путин подчеркнул, что потребности мировой экономики в энергоносителях растут. «Переключение логистики энергоресурсов в сторону Глобального Юга, динамичных стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки, причем с более надежными маршрутами, новыми хабами, портами»,— перечислил президент.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что по итогам года спрос на нефть в мире вырастет на 710 тыс. баррелей в сутки (б/с) относительно 2024-го. Прежний прогноз снижен на 27 тыс. б/с — теперь ожидается, что мировой спрос на нефть в этом году составит 103,8 млн б/с. В ОПЕК (в организацию входят в основном экспортеры нефти) традиционно ждут более заметного роста спроса.

