В Орловской и Тамбовской областях «Дом. РФ» реализовал семь участков

За девять месяцев 2025 года финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» реализовал на торгах 406,2 га земли в составе 165 лотов в 47 регионах России. В Тамбовской области было продано четыре земельных лота, в Орловской — три, сообщила компания.

В Тамбовской области приобретенную землю планируется использовать для комплексного развития территории. Всего в России на площадке «Дом. РФ» под строительство жилья было приобретено 334 га, суммарный градостроительный потенциал этих площадок составляет 939 тыс. кв. м. Каждое пятое из переданных за этот период инвесторам зданий — памятник истории и архитектуры.

«За прошедшие девять месяцев одной из важных задач оставалось выполнение президентской программы по сохранению и восстановлению памятников истории и архитектуры. К настоящему моменту 23 из 24 пилотных объектов обрели новых собственников»,— отметил директор по реализации федерального имущества «Дом. РФ» Николай Сарокваша.

В начале октября «Дом. РФ» объявил аукцион на право комплексного развития территории в Липецке. Начальная цена составляет 15,6 млн руб.

Ульяна Ларионова