Путин о сокращении добычи нефти, экспорте газа и подрыве «Северных потоков»

Владимир Путин выступил на «Российской энергетической неделе». Он объяснил, почему в РФ снижается добыча нефти, рассказал о перспективах угольного рынка и заявил о локальных дефицитах электроэнергии в России. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: президент России Владимир Путин, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время заседания

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О нефти

Добыча нефти в текущем году в РФ составит 510 млн тонн, на 1% ниже, чем в прошлом году.

Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против страны недобросовестной конкуренции.

Мировой спрос на нефть в этом году составит 104,5 млн б/с и будет выше, чем в прошлом. Снижение произойдет в рамках сделки с ОПЕК+.

Мир еще долго будет пользоваться двигателями внутреннего сгорания.

Российский нефтяной сектор работает устойчиво, снабжает внутренний рынок и проявляет гибкость на внешнем.

РФ обеспечивает около 10% мировой добычи нефти.

О газе

Газовый экспорт РФ еще не восстановился в полном объеме, но продолжает расти. РФ работает над увеличением экспортного потенциала, в том числе СПГ.

Нужно повысить добычу трудноизвлекаемых запасов.

Россия наращивает внутреннее потребление газа.

Подрыв «Северных потоков» и отказ ЕС от газа из России лишь ускорил смену вектора поставок российского газа.

Отказ от российского газа уже сказался на экономике Евросоюза в виде падения оборотов промышленности и роста цен.

Уровень газификации в РФ составляет почти 75%. За четыре года почти миллион домовладений получили доступ к трубопроводному газу, ожидаем, что это количество увеличится еще на 2 млн.

Об угле

Уголь по-прежнему занимает весомую долю в мировом энергобалансе, он останется значимым на десятилетия вперед.

Азия наращивает потребление угля.

Правительству нужно настраивать инструменты поддержки угольной отрасли.

Правительству поручено проработать использование объектов угольной генерации в РФ для обеспечения потребностей дата-центров.

Об энергообеспечении

Локальные дефициты электроэнергии нужно покрывать, в том числе за счет ввода новых электростанций.

Затраты энергокомпаний не должны вкладываться в тариф для потребителей.

Нужно создать современную систему цифрового управления энергообеспечением регионов.

Запад, отказавшись обслуживать энергооборудование РФ, показал, что является ненадежным партнером.

Российские компании ТЭК «пошли вперед» по замене западного оборудования.

Об атомной энергетике