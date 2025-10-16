Путин о сокращении добычи нефти, экспорте газа и подрыве «Северных потоков»
Президент России заявил об устойчивой работе нефтяного сектора
Владимир Путин выступил на «Российской энергетической неделе». Он объяснил, почему в РФ снижается добыча нефти, рассказал о перспективах угольного рынка и заявил о локальных дефицитах электроэнергии в России. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».
Слева направо: президент России Владимир Путин, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время заседания
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О нефти
- Добыча нефти в текущем году в РФ составит 510 млн тонн, на 1% ниже, чем в прошлом году.
- Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против страны недобросовестной конкуренции.
- Мировой спрос на нефть в этом году составит 104,5 млн б/с и будет выше, чем в прошлом. Снижение произойдет в рамках сделки с ОПЕК+.
- Мир еще долго будет пользоваться двигателями внутреннего сгорания.
- Российский нефтяной сектор работает устойчиво, снабжает внутренний рынок и проявляет гибкость на внешнем.
- РФ обеспечивает около 10% мировой добычи нефти.
О газе
- Газовый экспорт РФ еще не восстановился в полном объеме, но продолжает расти. РФ работает над увеличением экспортного потенциала, в том числе СПГ.
- Нужно повысить добычу трудноизвлекаемых запасов.
- Россия наращивает внутреннее потребление газа.
- Подрыв «Северных потоков» и отказ ЕС от газа из России лишь ускорил смену вектора поставок российского газа.
- Отказ от российского газа уже сказался на экономике Евросоюза в виде падения оборотов промышленности и роста цен.
- Уровень газификации в РФ составляет почти 75%. За четыре года почти миллион домовладений получили доступ к трубопроводному газу, ожидаем, что это количество увеличится еще на 2 млн.
Об угле
- Уголь по-прежнему занимает весомую долю в мировом энергобалансе, он останется значимым на десятилетия вперед.
- Азия наращивает потребление угля.
- Правительству нужно настраивать инструменты поддержки угольной отрасли.
- Правительству поручено проработать использование объектов угольной генерации в РФ для обеспечения потребностей дата-центров.
Об энергообеспечении
- Локальные дефициты электроэнергии нужно покрывать, в том числе за счет ввода новых электростанций.
- Затраты энергокомпаний не должны вкладываться в тариф для потребителей.
- Нужно создать современную систему цифрового управления энергообеспечением регионов.
- Запад, отказавшись обслуживать энергооборудование РФ, показал, что является ненадежным партнером.
- Российские компании ТЭК «пошли вперед» по замене западного оборудования.
Об атомной энергетике
- «Росатом» занимает около 90% глобального рынка сооружения АЭС.
- По всему миру построено 110 атомных энергоблоков российского дизайна.
- РФ намерена углублять сотрудничество со странами Глобального Юга по линии БРИКС.
- Только Россия обладает компетенцией во всей цепочке в ядерной энергетике. Малые АЭС кроме РФ сейчас никто не строит.
- Атомная генерация появится на Дальнем Востоке и в Сибири.
- Россия в течение 15 лет планирует ввести более 29 ГВТ мощности АЭС.