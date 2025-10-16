Теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо

Россиянка Екатерина Александрова обыграла китаянку Юэ Юань в матче второго круга проходящего в китайском Нинбо турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500. Общий призовой фонд состязания составляет $1,064 млн.

Встреча, продлившаяся 1 час 28 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:3. Екатерина Александрова занимает 10-е место в рейтинге WTA, Юэ Юань — 108-е. В четвертьфинале россиянка впервые в карьере сыграет против американской теннисистки Маккарти Кесслер.

За выход в полуфинал турнира также поборется россиянка Диана Шнайдер. Свое выступление в Нинбо завершили Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова и Мирра Андреева, которая в 2024 году дошла до финала.

Турнир завершится 19 октября. В прошлом году победительницей стала австралийская теннисистка Дарья Касаткина (на тот момент она представляла Россию).

