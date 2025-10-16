Nestle сократит 16 тыс. сотрудников

Швейцарская корпорация Nestle объявила о планах в ближайшие два года сократить 16 тыс. человек. В основном сокращения коснутся офисных сотрудников (12 тыс. человек), но также будет уволено 4 тыс. работников производства и логистики. После этого заявления акции Nestle выросли на 8%.

Сокращения — часть программы нового главы компании Филиппа Навратила по снижению издержек и повышению продаж. Он занял пост гендиректора Nestle 1 сентября после того, как прошлый глава компании Лоран Фрекс ушел в отставку в результате скандала из-за его отношений с подчиненной. «Мир меняется, и Nestle нужно меняться быстрее. Это включает принятие трудных, но необходимых решений по сокращению численности персонала в ближайшие два года»,— заявил господин Навратил.

Nestle сообщила о сокращениях одновременно с публикацией отчетности за третий квартал. Продажи компании в этот период снизились на 4,3%. С максимума, достигнутого в 2021 году, акции Nestle подешевели почти на 40%.

Яна Рождественская